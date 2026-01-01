Rosewood Lane
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
Rosewood Lane
Die Therapeutin Dr. Sonny Blake kehrt nach dem Tod ihres Vaters in die Stadt ihrer Kindheit zurück, um Abstand zu suchen. Schnell merkt sie, dass sich ihre alte Heimat verändert hat. Sie stößt auf verschlossene und eingeschüchterte Nachbarn. Ein mysteriöser Zeitungsjunge scheint der Grund dafür zu sein. Als Sonny versucht, dem Jungen zu helfen, geraten die Dinge außer Kontrolle und sie muss um ihr Leben fürchten.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH