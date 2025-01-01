Rosige Weihnachten
Andy (Rachel Boston) übernimmt für ihren gesundheitlich angeschlagenen Vater kurzzeitig die Geschäfte seiner Firma, die für die 'Rose Parade' am Neujahrstag Festwägen baut. Dort trifft sie auf Cliff (Marc Bendavid), dessen Unternehmen einen Wagen sponsert. Der aufstrebende Karrieretyp soll den Bau vor Ort betreuen und hat eher finanzielle und zeitliche Prioritäten als kreative. Zu allem Überfluss haben sich schon alle erfahrenen Helfer bei anderen Anbietern verpflichtet und Andy muss den Wagen mit einem bunt gemischten Team aus Freiwilligen anfertigen. Um überhaupt eine Chance zu haben, die Neujahrsfrist für die Fertigstellung einzuhalten, müssen Andy und Cliff erst einmal lernen, miteinander auszukommen. Doch schon bald stellen sie fest, dass hier nicht nur ein Festwagen, sondern auch eine Romanze entsteht...