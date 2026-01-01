Runaway - Spinnen des Todes
Runaway - Spinnen des Todes
Roboter übernehmen gefährliche und monotone Arbeiten, dienen dem Menschen und sorgen scheinbar für Sicherheit und Komfort. Doch als ein genialer, zugleich wahnsinniger Computerspezialist einen tödlichen Mikrochip entwickelt, gerät dieses Gleichgewicht außer Kontrolle. Plötzlich wenden sich die Maschinen gegen ihre Besitzer: Aus nützlichen Helfern werden unberechenbare Killermaschinen, die gnadenlos zuschlagen. Um die Bedrohung einzudämmen, wird die Spezialeinheit der „Runaways“ eingesetzt, die außer Kontrolle geratene Roboter aufspürt und ausschaltet. An vorderster Front steht Sergeant Jack Ramsey, ein erfahrener Cop mit scharfem Instinkt. Seine Ermittlungen führen ihn zu Charles Luther, dem genialen Drahtzieher hinter dem Chaos. Doch Luther ist ihm immer einen Schritt voraus und hat eine tödliche Falle vorbereitet. Ein nervenaufreibender Wettlauf beginnt, bei dem Technologie zur größten Gefahr wird.