Rurouni Kenshin - The Legend Ends
130 Min.Ab 16
130 Min.Ab 16
Rurouni Kenshin - The Legend Ends
Im dritten und letzten Teil der Anime-Verfilmung schickt Regisseur Keishi Otomo den ehemaligen Samurai Kenshin in seinen finalen Kampf. Kenshin bittet seinen einstigen Lehrer um Hilfe. Er soll ihm alles über den Schwertkampf beibringen, damit er endlich imstande ist, seinen Erzfeind Shishio zu besiegen. Doch dann gelingt es dem skrupellosen Rebellen durch eine List, Kenshin verhaften zu lassen. Und plötzlich sieht sich dieser mit seiner eigenen Hinrichtung konfrontiert.
Genre:Action
Produktion:JP, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Splendid Medien AG