Safari ins Glück
91 Min.Ab 6
91 Min.Ab 6
Safari ins Glück
Henriette und Harry sowie Marie und Leo stecken in einer Beziehungskrise. Henriette ist Hausfrau und Mutter und lebt mit den Kindern und dem Ehemann auf einem Bauernhof. Sie freut sich auf ihren ersten gemeinsamen Urlaub mit Harry ohne Kinder. Marie, Henriettes jüngere Schwester, ist Scheidungsanwältin und wird von ihrem "Lebensabschnittsgefährten" Leo betrogen. Trennungsgedanken nisten sich bei Marie ein. Und dann reisen die beiden Männer allein nach Südafrika ...
Genre:Tragikomödie, Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© teamWorx Television & Film GmbH