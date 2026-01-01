Safe - Todsicher
91 Min.Ab 18
91 Min.Ab 18
Safe - Todsicher
Knallharter Actioner mit Jason Statham: Das Mathematik-Wunderkind Mei wurde vom Triadenboss Han Jiao in die USA entführt und mit einem streng geheimen Code betraut, weshalb sie auch ins Visier der russischen Mafia gerät. Nachdem Mei fliehen kann, trifft sie in New York auf den ehemaligen Cop Luke Wright, dessen Frau ebenfalls Opfer der russischen Mafia ist. Kurzerhand beschließt er, das Kind vor Triaden, der Mafia und korrupten Cops zu beschützen.
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
18GEWALT
Copyrights:© LEONINE Licensing AG