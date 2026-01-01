Salmas Geheimnis
Salmas Geheimnis
Die 16-jährige Salma lebt als Waise in der mexikanischen Stadt Santa Clara und träumt davon, endlich die Wahrheit über ihre Herkunft zu erfahren. Während am Tag der Toten die Geister ihrer Angehörigen zu den Lebenden zurückkehren, bleibt ihr dieser besondere Moment Jahr für Jahr verwehrt. Als sie ein geheimnisvolles Buch entdeckt, das mit der Vergangenheit ihrer Stadt verbunden ist, macht sie sich gemeinsam mit ihren treuen Ziehbrüdern Jorge und Pedro auf eine außergewöhnliche Reise. Der Weg führt die drei in das bunte und faszinierende Reich der Toten, wo sie auf skurrile Skelette, magische Wesen und überraschende Enthüllungen treffen. Schon bald erkennt Salma, dass ihre Familiengeschichte eng mit einem lange verborgenen Geheimnis verknüpft ist. Ein farbenfrohes Animationsabenteuer über Freundschaft, Mut und die Suche nach den eigenen Wurzeln.