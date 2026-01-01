Sams in Gefahr
Sams in Gefahr
Das Sams kehrt nach elf Jahren zu Herrn Taschenbier (Ulrich Noethen) zurück - diesmal, um dessen schüchternen Sohn Martin (Constantin Gastmann) zu helfen. Nach anfänglicher Eifersucht entdeckt Martin die Vorzüge der Wunschpunkte des Sams: Ohne das Wissen seiner Eltern verändert er – mit gezielten Wünschen – seine Welt nach seinen Vorstellungen. Doch dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Denn der fiese Sportlehrer Daume der nie eine Gelegenheit auslässt, um Martin vor der ganzen Klasse zu quälen und zu blamieren – findet das Geheimnis des Sams heraus, entführt es und wünscht, was das Zeug hält. Prompt wird er vom Schulrat (Gottfried John) zum Direktor befördert, Besitzer einer feudalen Villa und erobert das Herz der spröden Mathematiklehrerin Frau Müller-Klessheim (Jasmin Tabatabai). Schließlich tritt er auch noch zum Entsetzen von Frau Rotkohl (Eva Mattes) gegen Anton Mon (Armin Rohde) als Kandidat um den Vorsitz des Rollschuhvereines Blau-Weiß an. Daumes steiler Aufstieg bleibt auch für die Taschenbiers nicht ohne Folgen: Er entlässt Bruno Taschenbier und verweist Martin von der Schule. Alles scheint verloren, doch dann wächst Martin über sich hinaus …