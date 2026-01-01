Sarah & Summer: Gemeinsam sind wir stark
94 Min.Ab 0
Kent (Dean Cain) und Teri Walsh (Terri Minton) und deren 14-jährige Tochter Sarah (Nicole Taylor Criss) ziehen von Los Angeles nach Arizona, um Kents Traum einer Pferdefarm zu verwirklichen. Die Familie trifft jedoch auf einige unerwartete Hindernisse. Ihr Leben verändert sich drastisch, als auch noch die jugendliche Nichte, Summer Dean (Mandalynn Carlson), bei ihnen einzieht, da ihre Mutter inhaftiert wird. Summer hat es nicht so leicht bei der Familie Walsh, da Respekt, Regeln und der Glaube an etwas völlig neu für sie sind. Summer läuft davon, jedoch bedeutet ihr das Pferd Dakota sehr viel und obwohl die Familie finanzielle Engpässe hat, retten sie sowohl Summer als auch Dakota...
Genre:Drama, Familie
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH