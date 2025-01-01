SAT.1 investigativ - Inside Tönnies 2
Nachdem bereits 2021 große Missstände bei "Tönnies" publik wurden, gehen Reporter nun neuen Hinweisen zu den Arbeitsbedingungen beim größten Fleischproduzenten Europas nach. Was hat sich in den Schlachtbetrieben der Tönnies-Holding verändert? Wie sehen die aktuellen Arbeitsbedingungen aus? Und wie steht es um die Wohnsituation der Arbeitskräfte aus Osteuropa?
