Satanic Panic
90 Min.Ab 18
90 Min.Ab 18
Satanic Panic
Ein Satanskult feiert eine Schwarze Messe - bis Pizzalieferantin Sam hereinplatzt. Die ist verzweifelt auf der Suche nach ihrem Trinkgeld und scheint gerade recht zu kommen. Denn Sam ist noch Jungfrau und damit das ideale Opfer für das geplante Ritual der Satanisten. Sam wehrt sich und kann in höchster Not fliehen. Doch hier im Viertel scheinen alle vom Teufel besessen zu sein.
Genre:Comedy, Horror, Action, Schwarze Komödie
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Tiberius Film