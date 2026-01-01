Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Satanic Panic

Satanic Panic

90 Min.Ab 18
Planet Horror90 Min.Ab 18
Planet Horror

Satanic Panic

Ein Satanskult feiert eine Schwarze Messe - bis Pizzalieferantin Sam hereinplatzt. Die ist verzweifelt auf der Suche nach ihrem Trinkgeld und scheint gerade recht zu kommen. Denn Sam ist noch Jungfrau und damit das ideale Opfer für das geplante Ritual der Satanisten. Sam wehrt sich und kann in höchster Not fliehen. Doch hier im Viertel scheinen alle vom Teufel besessen zu sein.

Genre:
Comedy, Horror, Action, Schwarze Komödie
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© Tiberius Film