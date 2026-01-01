Sauerkrautkoma
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Sauerkrautkoma
Franz Eberhofer wird ausgerechnet nach München versetzt und landet in der Abteilung von "Thin Lizzy" Mayerhofer. Während er sich bei seinem Freund Rudi Birkenberger einquartiert, verschwindet das Auto seines Vaters. Als der Wagen wieder auftaucht, liegt die Leiche des Au-pair-Mädchens des Bürgermeisters im Kofferraum. Neben den Ermittlungen gerät auch sein Privatleben aus den Fugen: Susi drängt auf Hochzeit und Kinder – und flirtet mit ihrem früheren Schulkameraden Karl-Heinz.
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
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