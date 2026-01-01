Save the Last Dance
104 Min.Ab 12
104 Min.Ab 12
Save the Last Dance
Nach dem Tod ihrer Mutter zieht Sara zu ihrem Vater nach Chicago. Damit beginnt für sie ein ganz neues Leben. Nicht nur, dass sie alte Freundschaften aufgeben muss, an der neuen Schule kann sie sich nur schwer einleben. Einzig Derek nimmt sich ihrer an. Doch ihre Freundschaft steht unter einem schlechten Stern: Dereks Ex-Freundin Nikki giftet gegen Sara, und auch sein Freund Malakai will ihm die Beziehung ausreden. Doch in ihrer gemeinsamen Liebe zum Tanz finden die beiden Halt.
Genre:Romanze, Tragikomödie, Drama
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.