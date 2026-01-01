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Schaden am Flugzeug? | Ice Pilots

44 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland44 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland
Schaden am Flugzeug? | Ice Pilots

Schaden am Flugzeug? | Ice Pilots

In ganz Yellowknife fällt plötzlich der Strom aus. Durch die -40 Grad Außentemperatur können Rohrleitungen einfrieren und ein großer Schaden entstehen. Beleuchtung, Heizung und Computer, alles ist ausgefallen. Üblicherweise wird nach drei Stunden der Notstand ausgerufen und Evakuierungen werden gestartet. Durch die extreme Kälte geht es bei einem Stromausfall in Yellowknife nach 48 Stunden um Leben und Tod. Joes größte Sorge ist, dass die Rohrleitungen im Hangar einfrieren, platzen und beträchtlichen Schaden anrichten. Zu allem Überfluss fällt auch noch der Heizkessel aus. Platzen die Rohre durch die Kälte, überschwemmen sie den ganzen Raum. Schaffen sie es rechtzeitig oder nehmen Hangar und Flugzeuge erheblichen Schaden? Zusätzlich erhält Duane auch noch einen großen Auftrag für die Electra und setzt den Mechaniker Adam unter enormen Druck, das Flugzeug ohne die Hilfe seines Mentors Chuck vorzubereiten. Nebenbei plant Kelly ihre mexikanische Hochzeit, doch Jynelles plötzlicher Rücktritt lässt ihr kaum Zeit, sich um die nötigen Vorbereitungen zu kümmern.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12