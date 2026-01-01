Schattenmoor
102 Min.Ab 12
102 Min.Ab 12
Schattenmoor
Die junge Emma Müller verliert langsam ihren Verstand, als ein blutroter Countdown allmählich herunterläuft. Sie findet in ihrem Schrank Schlangen vor, aus ihrem Wasserhahn läuft Blut unterlaufenes Wasser. Der Horror nimmt auch außer Haus kein Ende. Emma versucht herauszufinden, was es mit ihren Visionen und den Ereignissen auf sich hat, doch findet sie keine Lösung. Jede Spur wirft ein neues Rätsel auf und statt Antworten findet sie nur noch mehr Fragen.
Genre:Mystery, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Talpa/ProSieben