Schatzsuche weltweit - Der Traum vom großen Fund
88 Min.Ab 12
Diese Reportage begleitet Schatzsucher auf der ganzen Welt, die mit unterschiedlichsten Mitteln versuchen, den großen Fund zu machen. Eine davon ist die in Australien lebende deutsche Auswanderin Kristin Voutta, die immer im Hinterkopf hat, die fette Goldader zu finden. Auch Dragan Covic aus Kroatien sowie ein deutscher und ein niederländischer Magnetfischer geben Einblicke in ihre Welten als professionelle Schatzsucher.
Genre:Spezial, Dokumentation, Abenteuer
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
