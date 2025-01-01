Schloss aus Glas
123 Min.Ab 12
Nach einer wahren Geschichte mit Oscar-Preisträgerin Brie Larson: Jeannette Walls lebt mit ihren drei Geschwistern und ihren Eltern ein abenteuerliches Nomadenleben. Ihr Vater ist Alkoholiker und verliert ständig seinen Job, ihre Mutter ist exzentrische freie Künstlerin. Doch Jeannette merkt sehr schnell, dass die Armut ihrer Familie kein Abenteuer ist. Auch, dass das Schloss aus Glas, das ihr Vater ihr verspricht, nie existieren wird ...
Genre:Biografie, Drama
Produktion:US, 2017
