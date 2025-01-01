Schneeweißchen und Rosenrot
68 Min.Ab 0
Schneeweißchen und Rosenrot
Ein Zwerg verwandelt zwei Königssöhne in einen Bären und einen Falken, weil diese auf der Spur seines Bergschatzes sind. Schneeweißchen und Rosenrot bringen die beiden durch den Winter und helfen dem Zwerg Schimmelbart aus misslichen Lagen und mindern so, ohne dies zu wissen, dessen Zauberkraft.
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1978 DEFA-Studio für Spielfilme DEFA-Stiftung. All rights reserved.