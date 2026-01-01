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Schweinskopf al dente
90 Min.
Ab 12
90 Min.
Ab 12
Details
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Schweinskopf al dente
Bayernkrimi nach dem Bestseller von Rita Falk. Mit Simon Schwarz und Sebastian Bezzel.
Genre:
Krimi
Altersfreigabe:
12
GEWALT
Copyrights:
© ORF 1