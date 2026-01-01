Secret Headquarters
100 Min.Ab 12
100 Min.Ab 12
Secret Headquarters
Als sein Vater Jack sich mal wieder für mehrere Tage zur Arbeit verabschiedet, nutzt Charlie die sturmfreie Zeit, um mit seinen Freunden seinen Geburtstag zu feiern. Durch Zufall entdecken die Jugendlichen eine Geheimtür, die sie in Jacks hypermodernen Unterschlupf führt, der seine Identität als Superheld entlarvt. Doch die unbedachten Aktivitäten der Teenager ziehen schon bald die Aufmerksamkeit des machthungrigen Schurken Argon und seiner Handlanger auf sich ...
Genre:Familie, Action, Abenteuer, Comedy
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.