Seoul Station
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
Seoul Station
Südkoreanischer Animationsfilm aus der Feder von Drehbuchautor und Regisseur Sang-ho Yeon: Dass ihr ihre Rebellion bald zum Verhängnis wird, ahnt Hyun-suen nicht, als sie Hals über Kopf mit ihrem zwielichtigen Freund zusammenzieht. Die Einsicht kommt jedoch schnell - und so sieht sich die junge Frau gezwungen, Gi-ung zu verlassen und nach einer neuen Bleibe zu suchen. In der Unterwelt Seouls stößt sie dann aber auf weit größere Ungeheuer: Zombies treiben dort ihr Unwesen.
Genre:Animation, Horror, Action
Produktion:SK, 2016
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Splendid Medien AG