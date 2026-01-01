Sex Killer - Lust. Mord. Wahnsinn.
91 Min.Ab 18
91 Min.Ab 18
Sex Killer - Lust. Mord. Wahnsinn.
In einer kleinen Stadt in der kanadischen Provinz Ontario gibt es eine Pension, die ein perverses Geheimnis hütet. Der normal wirkende, jedoch soziopathische David Beck und seine masochistisch veranlagte Ehefrau Samantha betreiben die Pension, dessen einziger Gast der aufstrebende Autor und krankhafte Lügner Charlie Matthews ist. Die Harmonie im Haus wird jedoch empfindlich gestört, als der Körper eines jungen Mädchens am Rande der Stadt gefunden wird. Verdächtigt wird David - aber noch kann ihm nichts bewiesen werden… bis der kranke Psychopath erneut zuschlagen wird.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Tiberius Film