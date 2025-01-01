Sex & mehr
94 Min.Ab 16
94 Min.Ab 16
Sex & mehr
Seit ihrer Schulzeit sind Minza und ihre drei besten Freundinnen Valerie, Edda und Frenzy unzertrennlich. Als Valerie den Bund fürs Leben eingehen will, bekommt sie plötzlich Angst, etwas zu verpassen und möchte nicht heiraten, ohne vorher mit einem zweiten Mann Sex gehabt zu haben! Ihre Freundinnen wüssten auch schon mit wem - doch Trauzeuge Timo und Playboy Dieter erweisen sich als Fehlgriff. Jetzt ist wirklich Not am Mann, und es muss schnellstens eine Alternative her ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH