Sexstreik!
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Sexstreik!
Für Julia Fischer und ihren Mann Martin sind der Strukturwandel und die Arbeitslosigkeit in Schönstett ein echtes Problem. Zumal Martin nach der Pleite seiner Firma als Hausmann fungiert und Julia das Geld nach Hause bringt. Ein scheinbar genialer Deal des Bürgermeisters soll Abhilfe und Aufschwung schaffen. Als es dabei jedoch zu Unruhen auf Seiten der Frauen kommt, wird aus einem geplanten Sitzstreik ein außerplanmäßiger Sexstreik ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Janus Film GmbH