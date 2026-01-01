Shadow
112 Min.Ab 16
112 Min.Ab 16
Shadow
Regisseur Yimou Zhang inszeniert ein Martial-Arts-Meisterwerk mit Chao Deng und Li Sun: Im China zu Zeiten der Drei Reiche will ein König in seine Heimat zurückkehren. Sein General entfacht eine Schlacht, der den Feind vor eine große Herausforderung stellt: Denn General Yang muss nach einer schweren Verletzung einen Doppelgänger in den Kampf entsenden. Und dieser nimmt nicht nur im Gefecht seine Rolle ein - auch Yangs Ehefrau kommt dem falschen General näher.
Genre:Action, Abenteuer, Kampfsport
Produktion:CH, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH