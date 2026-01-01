Shadow Man - Kurier des Todes
Shadow Man - Kurier des Todes
Als korrupte CIA-Agenten ein tödliches Virus außer Landes schmuggeln, setzen sie unwissentlich den ehemaligen Nachrichtenoffizier Jack Foster (Steven Seagal) als Kurier ein. Doch der Plan gerät außer Kontrolle, als Jack seine Tochter nach Europa mitnimmt – und sie von einem geheimnisvollen Agenten entführt wird. Für Jack beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit. Um seine Tochter zu retten, taucht er in die Schattenwelt der internationalen Spionage ein, wo Verrat hinter jeder Ecke lauert und selbst vermeintliche Verbündete sich gegen ihn wenden. Zwischen tödlichen Intrigen, brutalen Gegnern und einer Verschwörung, die die Welt ins Chaos stürzen könnte, entfesselt Jack seine ganze Kampfkraft. Für ihn gibt es nur eine Mission: die Entführer ausschalten, die Wahrheit aufdecken und das Virus stoppen – bevor es zu spät ist.