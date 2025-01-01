Zum Inhalt springenBarrierefrei
Shadowheart - Der Kopfgeldjäger

Als Junge erlebte er mit, wie sein Vater, ein Prediger, ermordet wurde. Als Soldat wurde er Zeuge der Gräuel des Krieges. Als Kopfgeldjäger kehrt er in seine Heimatstadt Legend zurück, um mit dem Mann abzurechnen, der ihm seine Kindheit raubte. Doch James Conners gerät in einen Hinterhalt und wird zurückgelassen - scheinbar tot. Die Indianer nehmen sich seiner an und kümmern sich um ihn.

Genre:
Drama, Western
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Grjngo GmbH