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Shakespeare in Love

Shakespeare in Love

119 Min.Ab 6
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Shakespeare in Love

London, Ende des 16. Jahrhunderts: Der junge aufstrebende Autor Will Shakespeare verliebt sich in die bezaubernde Viola, die sich als Mann verkleidet in seine Theatergruppe geschlichen hat. Eigentlich eine Liebe ohne Zukunft, da die beiden unterschiedlichen Schichten angehören, und Viola Lord Wessex versprochen ist. Je weiter ihre heimliche Affäre voranschreitet, desto mehr inspiriert sie den Verlauf von Shakespeares Stück "Romeo und Julia".

Genre:
Romantische Komödie
Produktion:
GB, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH