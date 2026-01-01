Shank
91 Min.Ab 16
91 Min.Ab 16
Shank
London im Jahr 2015. Jugendbanden haben die Herrschaft über die verwahrloste und heruntergekommene Stadt übernommen und liefern sich erbitterte Kämpfe um Drogen und Nahrung. Rager (Ashley Bashy Thomas) - Anführer der 'Paper Chaserz' - wird von einer rivalisierenden Gang während einer Straßenschlacht brutal ermordet. Ragers Gefolgsleute sinnen jetzt nur noch nach Rache. Ohne Gnade verfolgen die Kids den Mörder ihres Anführers. Ihnen zur Seite steht die Mädchen-Gang der 'Slaughter Gurlz'.
Genre:Action, Comedy, Krimi
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
16
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