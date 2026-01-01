Shaolin Soccer
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Shaolin Soccer
Der abgewrackte Kung-Fu-Crack Sing (Stephen Chow) fristet ein trostloses Dasein als Straßenkehrer. Fung hat das Schicksal nicht minder hart bestraft: Einst ein gefeierter Fußballstar, ist er jetzt nur noch arbeitsloser Fußballtrainer. Als sich Sing und Fung eines Tages zufällig begegnen, wird Fung auf Sings unglaubliche Schussfähigkeiten aufmerksam. Es kommt wie es kommen musste: Sing und dessen ebenso in den Künsten des Kung Fu bewanderten Brüder tun sich zusammen, um 'Shaolin Soccer' zu spielen.
Genre:Familie, Comedy, Action
Produktion:HK, CN, 2001
Altersfreigabe:
12
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