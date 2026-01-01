Shock Wave
119 Min.Ab 16
119 Min.Ab 16
Shock Wave
Als Bombenentschärfungsexperte in Hongkong sieht sich der erfahrene Cheung Choi-San (Andy Lau) einer Bedrohung unvorstellbarer Ausmaße gegenüber: Mit riesigen Mengen an Sprengstoff haben rücksichtslose Kriminelle mehrere Anschläge verübt und nun hunderte Bürger im viel genutzten Cross-Harbour-Tunnel als Geiseln genommen. Und es kommt noch schlimmer, denn deren Anführer Blast (Jiang Wu) hat noch eine Rechnung mit Cheung offen...
Genre:Action, Thriller
Produktion:HK, CN, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH