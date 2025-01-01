Shortcut To Happiness
107 Min.Ab 6
Shortcut To Happiness
Der Autor Bez Stone hat den schlimmsten Tag seines Lebens: Sein Manuskript wurde abgelehnt, er hat seinen Job verloren und er ist pleite. Nachdem er aus Versehen eine ältere Frau mit seiner Schreibmaschine getötet hat, geht er ein Abkommen mit dem Teufel ein, um für zehn Jahre lang berühmt und erfolgreich zu sein. Doch dann wird die Situation wahrlich teuflisch und er versucht, das Abkommen aufzulösen.
Genre:Tragikomödie, Fantasie
Altersfreigabe:
Copyrights:© Tiberius Film