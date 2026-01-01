Vor TV
Shot Caller
116 Min.Ab 16
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Shot Caller
Packender Actioner über das harte Gang-Leben in Amerikas Gefängnissen: Der Familienvater Jacob fährt betrunken Auto und verursacht einen Unfall, bei dem sein bester Freund stirbt. Als er seine mehrjährige Haftstrafe antritt, versucht er unter den Schutz einer Gang zu kommen. Für sie führt er fortan brutale Aufgaben aus, die ihn immer tiefer in den menschlichen Sumpf ziehen.
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH