Sie nannten ihn Knochenbrecher
Sie nannten ihn Knochenbrecher
Won Fei Hung (Jackie Chan) ist ein übermütiger Draufgänger, der lieber Streiche spielt, als Kung-Fu zu lernen. Als einer seiner Scherze den Sohn eines mächtigen Mannes verletzt, reicht es seinem Vater: Er schickt Fei Hung zu einem berüchtigten Meister, der für seine brutalen Trainingsmethoden gefürchtet ist. Gerüchte besagen, er macht seine Schüler zu Krüppeln – und genau dieser Mann soll Fei Hung Disziplin beibringen! Widerwillig beginnt er das Training, doch als ein Auftragskiller seinen Vater ins Visier nimmt, erkennt Fei Hung, dass er den legendären „Drunken Boxer“-Stil meistern muss. Was folgt, ist ein irrwitziger Mix aus schmerzhaften Lektionen, halsbrecherischen Stunts und Chan-typischem Humor. Mit jeder Menge Slapstick und spektakulären Kämpfen liefert Jackie Chan eine seiner kultigsten Rollen – ein Action-Feuerwerk, bei dem selbst die Prügel zum Lachen bringen.