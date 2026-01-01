Signs - Zeichen
103 Min.Ab 12
103 Min.Ab 12
Signs - Zeichen
Seit dem Tod seiner Frau lebt Pfarrer Graham Hess mit seinen Kindern Morgan und Bo und seinem Bruder Merrill zurückgezogen auf einer Farm. Als er eines Tages unerklärliche Zeichen im Maisfeld entdeckt, will er der Sache auf den Grund gehen. Sind es nur Zufälle? Oder Streiche von Kindern? Bo und Morgan haben sehr schnell Außerirdische in Verdacht. Als sich die merkwürdigen Ereignisse verdichten, wollen auch Graham und Merrill diese Möglichkeit nicht mehr ausschließen ...
Genre:Thriller, Science Fiction, Drama, Mystery
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH