Silence
156 Min.Ab 12
156 Min.Ab 12
Silence
Packendes Meisterwerk von Martin Scorsese mit Hollywood-Superstars Andrew Garfield, Adam Driver und Liam Neeson: Als bekannt wird, dass der Priester Cristóvão Ferreira seinem Glauben abgeschworen hat und in Japan verschwunden sein soll, begeben sich die beiden Jesuiten Sebastião und Francisco auf die Suche nach ihm. Zudem wollen sie vor Ort wichtige Missionarsarbeit leisten. Doch sie erfahren bald auf traumatische Weise, wie die Regierung mit Anhängern des Christentums verfährt.
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LEONINE Licensing AG