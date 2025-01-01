Sind wir endlich fertig?
89 Min.Ab 6
Die frisch verheirateten Nick und Suzanne beschließen, mitsamt Suzannes Kindern aus erster Ehe in die Vorstadt zu ziehen. Der einzige Haken: Das neue, traute Heim muss erst noch renoviert werden. Die Renovierung gestaltet sich nicht nur wegen zahlreicher Missgeschicke sehr chaotisch. Auch der engagierte Bauunternehmer bringt mit seinen bizarren Vorgehensweisen alles durcheinander. Noch dazu scheint der Kerl ein Auge auf Suzanne geworfen zu haben, wie Nick erkennen muss ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2007
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH