Sing mir das Lied der Rache
93 Min.Ab 18
93 Min.Ab 18
Sing mir das Lied der Rache
Der Nordstaatencapitain Jeff Madison wird nach dem Bürgerkrieg von einer Südstaatenbande gefangengenommen und brutal gefoltert. Machedo, der Anführer der Bande lässt Madison zwar am Leben, durchlöchert ihm aber beide Hände. In den nächsten zwei Jahren ziehen Machedo und seine Truppe mordend und plündernd durchs Land und krönen ihre Raubzüge mit einem Banküberfall.
Genre:Western
Altersfreigabe:
18
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