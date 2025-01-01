Sisters
114 Min.Ab 12
Tina Fey und Amy Poehler als ungleiche Schwestern: Da die Eltern das Haus verkaufen, kehren die Schwestern Maura und Kate in ihre alte Heimat zurück und helfen beim Entrümpeln. Beim Durchforsten der alten Sachen, beginnen sie in Erinnerungen zu schwelgen und kommen auf die Idee, noch einmal eine richtige Party zu schmeißen, so wie in alten Tagen. Allerdings ist die brave Maura, im Gegensatz zur wilden Kate, nicht wirklich bewandert in Sachen Feiern. Dies soll sich nun ändern.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2015
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH