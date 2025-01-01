Skin Collector
92 Min.Ab 18
Ein Serienkiller namens "Greif" hält eine ganze Stadt in Atem: Einige junge Frauen wurden bereits grausam ermordet. Der Killer nimmt immer eine schreckliche Trophäe von den Opfern für seine ganz private Kollektion mit. Die Polizei ist rat- und machtlos. Der Greif hat es auf die schüchterne Sekretärin Wendy abgesehen - doch Wendy kann fliehen und kommt unter Polizeischutz. Doch damit hat sie das makarbre und obsessive Jagdfieber des Killers entfacht. Der Greif will sie unbedingt - seine nächste Trophäe!
