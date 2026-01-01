Skinning: Wir sind das Gesetz
98 Min.Ab 16
98 Min.Ab 16
Skinning: Wir sind das Gesetz
Der junge Novica (Nikola Rakocevic) wächst in Belgrad auf. Er ist ein begnadeter Mathematikschüler, was ihm jedoch im Leben fehlt, sind Freunde, Liebe und Respekt. Den Respekt und die Freundschaften sucht er sich in der Skinhead-Gruppe seines Mitschülers Relja (Viktor Savic), die Liebe bei dessen Freundin Mina (Bojana Novakovic aus 'Auftrag Rache'). Doch dabei sinkt er immer tiefer in einen Strudel aus Gewalt und Hass und gerät sehr bald mit dem Gesetz und korrupten Polizisten in Konflikt...
Genre:Action, Krimi, Drama
Produktion:RS, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH