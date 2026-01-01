Smokin' Aces
105 Min.Ab 16
105 Min.Ab 16
Smokin' Aces
Kleinganove und Zauberkünstler Buddy „Aces“ Israel (Jeremy Piven) hat immer ein Ass im Ärmel. Aber selbst der gewiefte Ex-Mafiosi kommt in die Bredouille, als Cosa-Nostra-Boss Primo Sparazza (Joseph Ruskin) ein millionenschweres Kopfgeld auf ihn aussetzt. Denn jetzt sind jede Menge Auftragskiller hinter dem Magier her, um ihm bei lebendigem Leib das Herz herauszuschneiden! Ein blutiges Katz-und-Maus-Spiel beginnt, bei dem die FBI-Agenten Messner (Ryan Reynolds) und Carruthers (Ray Liotta) versuchen, den Gejagten ins Zeugenschutzprogramm aufzunehmen. Martialischer Mafia-Streifen mit brutalem Action-Spaß von Joe Carnahan. In den Nebenrollen gibt es u.a. Alicia Keys und Ben Affleck zu sehen.
Genre:Action, Comedy
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.