Söldner - Gesetzlos und Gefürchtet
Srebrenica, Bosnien: Nach dem hinterhältigen Mordkomplott am serbischen Premierminister entführt der gesuchte Kriegsverbrecher Cracovic den amerikanischen Botschafter und seine Assistentin. Vier Söldner erhalten den gefährlichen Auftrag, den Botschafter aus der Hand des brutalen Warlords zu befreien und Cracovic festzunehmen. Danach sollen sie den Gefangenen und die befreiten Geiseln in ein von der UNO gesichertes Gebiet schaffen, wo sie eine Einheit der US-Marines erwartet. Falls die Operation aber schief gehen sollte, wird keine Hilfe kommen und es offiziell nie einen Auftrag für den britischen Ex-SAS-Mann Andy Marlow und seine Spezialisten gegeben haben. Der amerikanischen Armee und ihren britischen Verbündeten ist es nicht erlaubt, auf dem fremden Gebiet tätig zu werden. Auch dann nicht, wenn auf dem Balkan eine neue Militärdiktatur droht und Europa am Rande eines neuen Bürgerkrieges steht. Bei diesem Himmelfahrtskommando sind Marlows Söldner völlig auf sich allein gestellt ...