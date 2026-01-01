Soldaten Südwärts
47 Min.Ab 12
47 Min.Ab 12
Soldaten Südwärts
Die Rebellensoldaten Roy und Gabby kehren nach dem Bürgerkrieg nach Texas zurück. Der Unions-Colonel, den sie als Befehlshaber vorfinden, ist ein fairer Mann, aber sein untergebener Captain und seine Männer wollen die Texaner ausrauben und betrügen. Nachdem die Texaner ihre Waffen abgegeben haben, lässt der Captain den Colonel ermorden, und nun muss Roy einen Weg finden, die konfiszierten Waffen zurückzubekommen.
Genre:Western
Altersfreigabe:
12
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