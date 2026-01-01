Sommernachtsgala Grafenegg 2024
83 Min.Ab 0
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Sommernachtsgala Grafenegg 2024
Die Sommernachtsgala Grafenegg eröffnet die Festivalsaison mit besonderer Atmosphäre und großer Strahlkraft. Angel Blue, Bogdan Volkov und Julia Hagen prägen den Abend mit eindrucksvollen Stimmen und klarer Präsenz. Unter der Leitung von Fabien Gabel formt das Tonkünstler-Orchester einen abwechslungsreichen musikalischen Bogen, der Kraft, Eleganz und feine Spannung vereint und das Publikum in seinen Bann zieht.
Genre:Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2