Song One
85 Min.Ab 0
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Song One
Franny erfährt, dass ihr jüngerer Bruder Henry im Koma liegt und zieht zurück in ihre Heimatstadt New York. Dort stellt sie fest, dass sie nach der jahrelangen Distanz zu ihrer Familie kaum etwas über ihn weiß. Sie beginnt, in Henrys Tagebuch zu schmökern, dringt in seinen Lebensalltag ein und trifft dessen Freunde und Bekannte. Auch der berühmte Musiker James Forester gehört dazu. Von ihm ist Franny besonders fasziniert ...
Genre:Romanze, Musical
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Telepool GmbH