Spider-Man
115 Min.Ab 12
115 Min.Ab 12
Spider-Man
Während einer Führung in einem Museum wird der Schüler Peter Parker von einer genmanipulierten Spinne gebissen. Seither vollziehen sich seltsame Veränderungen an ihm: Er entwickelt übermenschliche Fähigkeiten, die ihm helfen, den Mörder seines Onkels zu stellen. Zur selben Zeit wird der Wissenschaftler Norman Osborn, der Vater seines besten Freundes Harry, Opfer eines seiner Experimente und verwandelt sich in den gefährlichen Goblin - Spider-Mans ärgsten Feind.
Genre:Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN