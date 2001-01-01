Spiel der Angst
92 Min.Ab 16
Sarah, eine erfolgreiche Geschäftsfrau aus Boston, hilft der Polizei als Phantombildzeichnerin. Zehn Jahre vorher hat sie selbst einen schlimmen Angriff erlebt. Jetzt will sie anderen helfen. Eines Tages zeichnet Sarah anhand einer Zeugenaussage das Gesicht ihres Mannes. Sarah gibt die Zeichnung ab. Und ihr Mann kommt hinter Gitter.
Genre:Thriller, Mystery
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2001 De Angelis Film Production & Distribution GmbH and Victory 17. Film Production GmbH. All Rights Reserved.