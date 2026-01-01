Splice - Das Genexperiment
104 Min.Ab 16
104 Min.Ab 16
Splice - Das Genexperiment
Für einen Pharmakonzern entwickelt das Gentechnikerpaar Clive Nicoli (Adrien Brody) und Elsa Kast (Sarah Polley) ganz offiziell Hybridwesen. Doch die beiden gehen zu weit: Heimlich züchten sie ein Mischwesen aus Mensch und Tier, das sie Dren (Delphine Chanéac) nennen und im Verborgenen aufziehen. Dren wächst schnell und ist bald nicht mehr zu bändigen. Regisseur Vincenzo Natali feierte 1997 mit dem damaligen Überraschungserfolg "Cube", der mittlerweile Kultstatus erlangte, sein Debüt. Auch mit „Splice“ gelang ihm ein Volltreffer: Der Thriller wurde der erfolgreichste, umsatzstärkste kanadische Film im Jahr 2010.
Genre:Science Fiction, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.