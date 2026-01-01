Star Trek II - Der Zorn des Khan
109 Min.Ab 12
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Star Trek II - Der Zorn des Khan
Admiral Kirks alter Kontrahent Khan greift ein Raumlabor an, in dem an einem geheimen Projekt gearbeitet wird: "Genesis" meint ein Gerät zur Materie-Umwandlung, das in falschen Händen zur furchtbaren Waffe werden kann. Auf einem Routineflug gerät die Enterprise ins Kreuzfeuer von Khans Truppen. Obwohl schwer beschädigt, gelingt es der Enterprise, den gekaperten Kreuzer zu zerstören. Aber Khan aktiviert den Materieumwandler - für die Enterprise scheint das Ende gekommen ...
Genre:Science Fiction, Abenteuer, Action, Drama, Thriller
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.